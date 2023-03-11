رئيس جامعة شقراء يُثمن احتفال المملكة بـ"يوم العلم" السعودي

وأشار إلى أن علم المملكة، يمثل بالنسبة للشعب السعودي رمزًا وطنيًا جامعًا، بما يحتويه من شهادة ورسالة ألفت بين القلوب ولانت على إثرها الأفئدة، فأصبحت كالجسد الواحد يشد بعضه بعضًا، ومن قوة وحزم يرمز لهما سيف أرهب قلوب الأعداء تحذيرًا من المساس بأمنها وأمن أهلها.