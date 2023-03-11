رئيس جامعة شقراء يُثمن احتفال المملكة بـ"يوم العلم" السعودي

رفع رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم السبت، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم العلم" السعودي، سائلًا الله تعالى، أن يحفظ لنا قادتنا، وبلادنا ويديم علينا الأمن والأمان والرخاء في هذه الأرض الطيبة.
وقال "السيف": إن تخصيص يوم 11 مارس من كل عام، للاحتفاء بـ"العلم السعودي"، هو دليل على اعتزازنا قيادةً وشعبًا بهذا الرمز الوطني الخالد.
وأضاف "السيف"، أن العلم يرمز لوحدتنا وهويتنا ومنطلقات حضارتنا الإسلامية التي شع نورها على أصقاع العالم، مشيرًا إلى أنه من دواعي فخرنا وعزتنا أن وفق الله، مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى توحيد هذه البلاد وجمع شتاتها تحت قيادة حكيمة وراية مباركة.
وأشار إلى أن علم المملكة، يمثل بالنسبة للشعب السعودي رمزًا وطنيًا جامعًا، بما يحتويه من شهادة ورسالة ألفت بين القلوب ولانت على إثرها الأفئدة، فأصبحت كالجسد الواحد يشد بعضه بعضًا، ومن قوة وحزم يرمز لهما سيف أرهب قلوب الأعداء تحذيرًا من المساس بأمنها وأمن أهلها.
وقال رئيس جامعة شقراء: إن ولاءنا وارتباطنا واحترامنا لعَلمنا ورايتنا التي لا تنكس، هو شعور نشأنا وتربينا عليه.. توارثناه من آبائنا ونورثه لأبنائنا وبناتنا على مر العصور والأجيال، تعاهدنا على أن نحافظ عليه بدمائنا وبكل ما نملك، ونحفظه عاليًا خفاقًا في سماء المجد والعزة، تحرسه قيادة رشيدة وشعب وفي ليبقى يرفرف فوق رؤوسنا ويظلل سماءنا.