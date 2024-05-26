أمير حائل يرعى حفل متفوقي التعليم غدًا الاثنين.. وهذا ما قاله أولياء أمورهم

أوضح حساب إمارة منطقة حائل على X ، أن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، سيرعى غدًا الاثنين حفل تكريم الخريجين والخريجات المتفوقين دراسيًا بمدارس التعليم العام للعام الدراسي 1444هـ، وذلك بغرفة حائل، عند الساعة الواحدة.
وأكد عددٌ من أولياء أمور الطلاب المُكرَمين أن تشريف ورعاية أمير المنطقة للحفل، يُعد مصدر اعتزاز وفخر لجميع الخريجين المتفوقين، ويعكس حرص واهتمام الأمير بأبنائه ودعمه لمسيرتهم التعليمية ليصنعوا من أنفسهم مستقبلاً واعدًا قادرًا على النهوض بهذا الوطن الغالي وتنميته.
وأضافوا أن لقاء أمير حائل بأبنائه الخريجين المتفوقين سيظل عالقًا بأذهانهم وحافزًا لهم لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم للوطن.
وأردفوا أن أبناءهم ولله الحمد قد بذلوا جهودهم وأظهروا التفاني والمثابرة طوال رحلتهم التعليمية وهاهم اليوم يحصدون ثمرة ذلك بهذا الحفل والرعاية الكريمة من أمير المنطقة.
وشكر أولياء أمور الطلاب الخريجين المتفوقين إدارة تعليم حائل ممثلة بالدكتور منذر البليهد، على جهودهم وتشجيعهم لأبنائهم الطلاب، وجعل ذلك حافزًا للطلاب الآخرين لبذل مزيدٍ من الجهد للوصول إلى التفوق.