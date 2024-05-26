أمير حائل يرعى حفل متفوقي التعليم غدًا الاثنين.. وهذا ما قاله أولياء أمورهم

أوضح حساب إمارة منطقة حائل على X ، أن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، سيرعى غدًا الاثنين حفل تكريم الخريجين والخريجات المتفوقين دراسيًا بمدارس التعليم العام للعام الدراسي 1444هـ، وذلك بغرفة حائل، عند الساعة الواحدة.