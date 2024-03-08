محافظ الدرعية يرعى توقيع اتفاقية ثلاثية لتوفير 100 وحدة سكنية بقيمة 45 مليون ريال

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج مساكن، وهو برنامج يهدف إلى تخصيص وتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة. وتم تدشين البرنامج بحضور محافظ الدرعية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الدرعية المهندس ماجد بن سعد العصيمي، ورئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية يزيد بن إبراهيم النفيسة، وممثلين عن الجهات المشاركة في الاتفاقية، وهم ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الوكيل طلال الخنيني، ممثل مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" الأمين العام عبدالعزيز الكريديس، وممثل جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية المدير التنفيذي عبدالله العوين.