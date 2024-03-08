محافظ الدرعية يرعى توقيع اتفاقية ثلاثية لتوفير 100 وحدة سكنية بقيمة 45 مليون ريال

رعى محافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وجمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج مساكن، وهو برنامج يهدف إلى تخصيص وتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة. وتم تدشين البرنامج بحضور محافظ الدرعية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الدرعية المهندس ماجد بن سعد العصيمي، ورئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية يزيد بن إبراهيم النفيسة، وممثلين عن الجهات المشاركة في الاتفاقية، وهم ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الوكيل طلال الخنيني، ممثل مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" الأمين العام عبدالعزيز الكريديس، وممثل جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية المدير التنفيذي عبدالله العوين.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في مدينة الرياض، وذلك من خلال توفير 100 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 45 مليون ريال.
ويعد برنامج مساكن خطوة مهمة في سبيل تحسين الوضع السكني للأسر المحتاجة في محافظة الدرعية، وتعكس هذه الاتفاقية التزام الجمعية وأهدافها الرامية إلى خدمة مجتمع الدرعية وتعزيز رفاهية أفراده.