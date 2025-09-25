محافظ شرورة يرعى احتفال اليوم الوطني الـ95 ويكرّم أبناء الشهداء

رعى محافظ شرورة، موفق بن عبدالهادي العنزي، احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني الخامس والتسعين، والذي أُقيم على مسرح كلية فرع جامعة نجران بشرورة، وسط حضور كبير من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية وجموع المواطنين.
واستُهل الحفل بالسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المحافظ كلمته، ورفع خلالها التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة نجران ونائبه، بمناسبة اليوم الوطني.
وأكد "العنزي" أن اليوم الوطني يمثل ذكرى خالدة لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء، واصفًا إياه بالملحمة التاريخية التي تتجدد كل عام بما تحمله من معانٍ للفخر والاعتزاز والولاء للوطن وقيادته.
وأضاف أن المناسبة تجسد التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب، سائلاً الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
وشهد الحفل تفاعل الحضور مع القصائد الوطنية، إلى جانب تقديم أوبريت "عزنا بطبعنا" بتنفيذ فرع جامعة نجران بشرورة وجمعية مناسبات للثقافة والترفيه، بمشاركة أبناء وبنات المحافظة. كما قُدمت فقرات فولكلورية شعبية ووطنية من أداء طلاب الجامعة.
وفي ختام الحفل، كرّم محافظ شرورة أبناء ذوي الشهداء بالمحافظة، قبل أن يشارك الأهالي والمسؤولين في أداء العرضة السعودية، مثمنًا جهود جامعة نجران – فرع شرورة، وبلدية شرورة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية مناسبات، وجميع الجهات المشاركة.