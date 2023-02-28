"تطوير للمباني" تنال شهادةَ الآيزو 9001 في نظام إدارة الجودة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "TBC"، المهندس فهد الحماد: حصول الشركة على هذه الشهادة يعكس التزامها بمعايير الجودة المحلية والعالمية، ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويمثل دافعًا كبيرًا لمنسوبيها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات بما يواكب دعم وتطلُّعات القيادة الرشيدة، وطموحات وزارة التعليم من أجل تهيئة بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة للإبداع، سواء للطلاب والمعلمين.