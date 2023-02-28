"تطوير للمباني" تنال شهادةَ الآيزو 9001 في نظام إدارة الجودة

حصلت شركة "تطوير للمباني - TBC" على شهادة الآيزو 9001 في مجال نظام إدارة الجودة، بعد تطبيق واستيفاء جميع متطلّبات المواصفة.
ويأتي ذلك في ظلّ سعي الشركة المستمرّ واهتمامها في تقديم خدماتها في مجال إدارة المشاريع بأعلى جودة ممكنة، ووفقًا لأفضل الممارسات والمواصفات المحلية والدولية المعتمدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "TBC"، المهندس فهد الحماد: حصول الشركة على هذه الشهادة يعكس التزامها بمعايير الجودة المحلية والعالمية، ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويمثل دافعًا كبيرًا لمنسوبيها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات بما يواكب دعم وتطلُّعات القيادة الرشيدة، وطموحات وزارة التعليم من أجل تهيئة بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة للإبداع، سواء للطلاب والمعلمين.
يُذْكَر أن شركة "تطوير للمباني - TBC" التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم في المملكة، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.