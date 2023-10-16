"روكسا" تُطلق أول جهاز ليزر منزلي للبشرة الحسّاسة

كما أشارت إلى أنه سيكون البديل الأمثل لجلسات الليزر في العيادات الطبية التقليدية، نظراً لسهولة استخدامه، مما يتيح للمستخدمين إتمام جلساتهم في أوقات مرنة تتناسب مع جداولهم، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الخصوصية وتوفير التكاليف.