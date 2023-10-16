"روكسا" تُطلق أول جهاز ليزر منزلي للبشرة الحسّاسة

بعد اكتسابها خبرة فريدة، أعلنت شركة روكسا السعودية، إطلاق أول جهاز ليزر منزلي مخصّص للبشرة الحسّاسة، يتمتع هذا الجهاز بنسبة أمان تبلغ 100%، وهو معتمد من قِبل هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA)، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وإدارة الغذاء والدواء الصينية (CFDA).
وخلال حفل الإطلاق الذي أُقيم في مقر الشركة بالرياض، أوضحت إدارة المتجر أن فريقها درس احتياجات البشرة الحسّاسة ومشكلاتها بدقة لتوفير منتج فريد من نوعه يلبي احتياجات أصحاب البشرة الحسّاسة.
كما أشارت إلى أنه سيكون البديل الأمثل لجلسات الليزر في العيادات الطبية التقليدية، نظراً لسهولة استخدامه، مما يتيح للمستخدمين إتمام جلساتهم في أوقات مرنة تتناسب مع جداولهم، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الخصوصية وتوفير التكاليف.
كما كشفت عن وجود نظام تبريد متقدّم في الجهاز يتضمن عشر درجات حرارة لتجنب تهيُّج البشرة بعد تعرُّضها لنبضات الليزر.
يُذكر أن شركة روكسا تحرص باستمرار على توفير أجهزة مبتكرة تلبي الاحتياجات المختلفة للأفراد.