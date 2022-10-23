تجمّع المدينة الصحي يعلن بدء العمل بمركز حنين بمحافظة بدر على مدار الساعة

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التجمع بهدف تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات، وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة وسهولة الوصول إلى الخدمات وتقديم أفضلها، ضمن إطار حرص التجمع على استثمار كل الإمكانات المتاحة وتجويد الخدمات المقدمة للارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية.