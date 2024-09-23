"الداخلية" تشارك بعروض عسكرية في الدرعية احتفاء باليوم الوطني الـ"94"

وتضمَّن العرض مشاركة الفِرقة الموسيقية العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، و(الأخويا) من الإدارة العامة للمجاهدين، والقوات الخاصة للأمن والحماية، والأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة للجوازات، وقوات أمن المنشآت، ومكافحة المخدرات، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وكلية الملك فهد الأمنية، والمديرية العامة للسجون.