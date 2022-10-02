إنجازات بـ"تعليم الرياض".. طالبة ومعلمتان يُتَوَّجن بالجوائز بالمملكة والخليج

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منجزات جديدة ونوعية إضافية في المنافسات الوطنية والخليجية؛ وذلك بعد نيل طالبة ومعلمتين ومدرسة جوائز متنوعة في عدد من المنافسات على مستوى المملكة والخليج.
وتفصيلًا، فازت الطالبة ريما خليل الفارس من مدارس التربية النموذجية بالمركز الثاني على مستوى المملكة في الجائزة الوطنية "المواطنة المسؤولة" إحدى جوائز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي؛ وذلك في دورتها الأولى للعام الحالي ٢٠٢٢م.
ونالت منسقة الإعلام بمكتب تعليم الروضة طفلة بنت سالم النفيعي، جائزة أفضل عمل إعلامي في اليوم الوطني ضمن منافسة جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل في اليوم الوطني، كما حصلت مدارس التعلم الذكي على جائزة أفضل عمل مجتمعي في اليوم الوطني في الجائزة ذاتها.
وفازت المعلمة وفاء بنت خالد العنزي من الثانوية الأولى برماح، بمسابقة "قيم التسامح وقبول الآخر" في دورتها الحالية 2021- 2022م والتي يمنحها مكتب التربية العربي لدول الخليج.
وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، إلى أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد هنأ الفائزين بهذه الإنجازات المتميزة والنوعية التي تضاف لسجلات المنجزات التي تعدت أكثر من 558 جائزة محلية وإقليمية ودولية خلال العام الماضي والحالي، والتي ستكون حافزًا لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم من الكوادر التعليمية والإدارية للمنافسة في دروب العطاء والتفاني لنيل التميز وتحقيق الإبداع والريادة.
حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منجزات جديدة ونوعية إضافية في المنافسات الوطنية والخليجية؛ وذلك بعد نيل طالبة ومعلمتين ومدرسة جوائز متنوعة في عدد من المنافسات على مستوى المملكة والخليج.
وتفصيلًا، فازت الطالبة ريما خليل الفارس من مدارس التربية النموذجية بالمركز الثاني على مستوى المملكة في الجائزة الوطنية "المواطنة المسؤولة" إحدى جوائز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي؛ وذلك في دورتها الأولى للعام الحالي ٢٠٢٢م.
ونالت منسقة الإعلام بمكتب تعليم الروضة طفلة بنت سالم النفيعي، جائزة أفضل عمل إعلامي في اليوم الوطني ضمن منافسة جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل في اليوم الوطني، كما حصلت مدارس التعلم الذكي على جائزة أفضل عمل مجتمعي في اليوم الوطني في الجائزة ذاتها.
وفازت المعلمة وفاء بنت خالد العنزي من الثانوية الأولى برماح، بمسابقة "قيم التسامح وقبول الآخر" في دورتها الحالية 2021- 2022م والتي يمنحها مكتب التربية العربي لدول الخليج.
وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، إلى أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد هنأ الفائزين بهذه الإنجازات المتميزة والنوعية التي تضاف لسجلات المنجزات التي تعدت أكثر من 558 جائزة محلية وإقليمية ودولية خلال العام الماضي والحالي، والتي ستكون حافزًا لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم من الكوادر التعليمية والإدارية للمنافسة في دروب العطاء والتفاني لنيل التميز وتحقيق الإبداع والريادة.