إنجازات بـ"تعليم الرياض".. طالبة ومعلمتان يُتَوَّجن بالجوائز بالمملكة والخليج

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، إلى أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد هنأ الفائزين بهذه الإنجازات المتميزة والنوعية التي تضاف لسجلات المنجزات التي تعدت أكثر من 558 جائزة محلية وإقليمية ودولية خلال العام الماضي والحالي، والتي ستكون حافزًا لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم من الكوادر التعليمية والإدارية للمنافسة في دروب العطاء والتفاني لنيل التميز وتحقيق الإبداع والريادة.