جامعة بيشة تحتفل باليوم الوطني 92 تحت شعار "هي لنا دار"

نظمت جامعة بيشة، مُمثلة في عمادة شؤون الطلاب، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، في ملعب الجامعة، برعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي، ووكلائها وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من رؤساء المراكز والدوائر الحكومية في بيشة، وعدد من الطلاب والطالبات وأهالي المحافظة.
تضمن الاحتفال كلمة لرئيس الجامعة أكد فيها أن الاحتفال بالذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- يُشكّل مناسبةً تدعونا للفخر، والاعتزاز، والزهو المستمر بهذا التاريخ العظيم، وما حققه بعده أبناؤه البررة من إنجازات وصولاً إلى هذا العهد الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهم الله، والذي حققت المملكة -بفضل الله تعالى ثم بحكمة ودعم وتوجيهات ولاة الأمر وفي ظل رؤية المملكة 2030 الملهمة- العديد من الإنجازات التنموية في كل القطاعات.
وأضاف: "أرفع -أصالةً عن نفسي ونيابةً عن منسوبي الجامعة وطلبتها- لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، ونجدد العهد والولاء للقيادة، ومواصلة العمل الدؤوب لخدمة وطننا العزيز".
واشتمل الاحتفال على فعاليات وفقرات متنوعة، منها: فيلم وثائقي عن رؤية ٢٠٣٠ واستراتيجية منطقة عسير، وقصائد شعرية، وأوبريت بعنوان "عزم وقيادة" إضافة إلى العرضة السعودية.
وشهد الاحتفال تقديم عرض مرئي يروي مسيرة هذا الوطن الغالي وأبرز الوقفات التاريخية والتنموية منذ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى عهدنا الزاهر.
وتواصل الجامعة احتفالاتها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92 في جميع مقراتها وكلياتها على مدار الأسبوع الجاري؛ حيث تقيم العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة.