جامعة بيشة تحتفل باليوم الوطني 92 تحت شعار "هي لنا دار"

نظمت جامعة بيشة، مُمثلة في عمادة شؤون الطلاب، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، في ملعب الجامعة، برعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي، ووكلائها وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من رؤساء المراكز والدوائر الحكومية في بيشة، وعدد من الطلاب والطالبات وأهالي المحافظة.