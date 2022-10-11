﻿أهالي "السليمي" يشكرون البلدية والتعليم على فعاليات اليوم الوطني

وعن الاحتفالات بيوم الوطني في الأعوام السابقة، أكدوا أنه يتم الاحتفال على مستوى الجهات الحكومية في مقر أحدها دون مشاركة الأهالي وأطفالهم فيه، والاقتصار على الحضور بينما كان الاحتفال الـ92 مختلف تماماً وذلك بعد إشراك المجتمع فيه متمثلاً في فتح المجال أمام الأسر المنتجة للمشاركة في منتجاتها الشعبية والحرفية وكذلك مشاركة الأطفال في المسرح الذي يعتبر أول مسرح في المحافظة لمناسبة وطنية منذ عام 1622م تأسيس المحافظة.