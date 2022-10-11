﻿أهالي "السليمي" يشكرون البلدية والتعليم على فعاليات اليوم الوطني

ثمّن أهالي السليمي لبلدية المحافظة وبالتعاون مع مكتب التعليم، الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني الـ92، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.
وتلقت "سبق" أمس، مشاركات من الأهالي الذين قدموا من خلالها الشكر للجهات المُنظمّة للحفل، والذي سمحت للأهالي لأول مرة بالمشاركة فيه منذ الاحتفال باليوم الوطني 1932م.
وعن الاحتفالات بيوم الوطني في الأعوام السابقة، أكدوا أنه يتم الاحتفال على مستوى الجهات الحكومية في مقر أحدها دون مشاركة الأهالي وأطفالهم فيه، والاقتصار على الحضور بينما كان الاحتفال الـ92 مختلف تماماً وذلك بعد إشراك المجتمع فيه متمثلاً في فتح المجال أمام الأسر المنتجة للمشاركة في منتجاتها الشعبية والحرفية وكذلك مشاركة الأطفال في المسرح الذي يعتبر أول مسرح في المحافظة لمناسبة وطنية منذ عام 1622م تأسيس المحافظة.
وعزا عدد من الأهالي ذلك إلى ضعف الإمكانيات في المحافظة على مر تلك السنوات، حتى جاء العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والذي به وصل الترفيه إلى كل شبر من أرض وطننا الغالي.
وكان حفلاً بهذه المناسبة، أقيم بالمركز الحضاري بالمحافظة والذي افتتحه سمو أمير المنطقة مؤخراً.
ورعى الحفل محافظ السليمي مشعل الرمالي، وبحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة السليمي الدكتور ضيف الله الجهني، ورئيس البلدية ناصـر بن سالـم الحـربي، وعدد من قيادات الجهات الحكومية بالمحافظة.
واحتوت فعالية الاحتفال باليوم الوطني على مسرح للطفل بدأت فعالياته من قبل صلاة العصر وحتى الساعة 12 صباحاً، فيما احتوى أيضاً على حفل خطابي تخلله الشعر والشيلات الوطنية ومشاركة فاعلة في فقرة التعليم والتي شارك فيها طلاب مدارس المحافظة بكافة مراحلها.
ثم انتهى الحفل بالعرضة السعودية التي شارك بها محافظ المحافظة وأعضاء المجلس المحلي.
بدورها، أكدت الأسر المنتجة المشاركة، أن مبيعاتها في اليوم الوطني تجاوز الـ500 ريال للأسرة الواحدة، فيما عرضت 10 أسر منتجاتها في مقر الحفل، وبدخل جاوز 5000 ريال من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 صباحاً.
فيما شهدت باقي الأسواق، نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً لاسيما في صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس.