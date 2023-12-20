انطلاق الملتقى التعريفي لمبادرة "صناعيو المستقبل" بجمعية المبادرات المتميزة

فيما قدم مساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية الشكر والتقدير لجمعية المبادرات المتميزة على مثل هذه المبادرات الرائدة مشيراً أن ما يمّيز مبادرة صناعيي المستقبل هو نشر ثقافة الصناعة لدى الطلاب والطالبات لاسيما في هذا العهد الزاهر الذي تعيشه المملكة العربية السعودية وما تشهده من نقلة نوعية في شتى المجالات كما حث المدارس المشاركة على توعية وتثقيف الطلاب والطالبات وحثهم على المشاركة في المبادرة.