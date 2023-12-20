انطلاق الملتقى التعريفي لمبادرة "صناعيو المستقبل" بجمعية المبادرات المتميزة

أقامت جمعية المبادرات المتميزة بجدة "مبادر" اليوم "الأربعاء" الملتقى التعريفي لمبادرة صناعيي المستقبل في نسخته الثانية التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع إدارة النشاط الطلابي بتعليم جدة، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني والمشرف العام على المبادرة الدكتور مهند الشيخ وعدد من مديري الإدارات والمدارس الثانوية المشاركة في المبادرة لهذا العام، وذلك بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة.
وقال المشرف العام على المبادرة الدكتور مهند الشيخ في كلمته خلال الملتقى إن المبادرة تهدف إلى المساهمة في إعداد جيل صناعي من سواعد الغد للإسهام والمشاركة في نهضة الوطن، مشيراً أن المبادرة لهذا العام تستهدف 20 ألف طالب وطالبة وسيتم زيادة الجوائز واستحداث جائزة لفرع جديد بها تحت مسمى "الفنان" وذلك تحفيزاً لهم للمشاركة في المبادرة.
فيما قدم مساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية الشكر والتقدير لجمعية المبادرات المتميزة على مثل هذه المبادرات الرائدة مشيراً أن ما يمّيز مبادرة صناعيي المستقبل هو نشر ثقافة الصناعة لدى الطلاب والطالبات لاسيما في هذا العهد الزاهر الذي تعيشه المملكة العربية السعودية وما تشهده من نقلة نوعية في شتى المجالات كما حث المدارس المشاركة على توعية وتثقيف الطلاب والطالبات وحثهم على المشاركة في المبادرة.
وفي ختام الملتقى كرم المشرف العام على المبادرة والمساعد للشؤون التعليمية اللجان العاملة في المبادرة.