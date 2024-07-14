جامعة الإمام عبدالرحمن تُطلِق حملة "أفُق" الإلكترونية لطلبة الثانوية

وتعد هذه السنة الأولى التي تستقبل فيها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، خريجي وخريجات مسارات الثانوية الجديدة، وتشمل: الصحة والحياة وعلوم الحاسب والهندسة، إضافة إلى المسار العام ومسار إدارة الأعمال والمسار الشرعي، وكذلك خريجي القسم العلمي والأدبي للدفعات الأربع الأخيرة.