جامعة الإمام عبدالرحمن تُطلِق حملة "أفُق" الإلكترونية لطلبة الثانوية

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم الأحد، حملة "أفُق" الإلكترونية، للسنة السابعة على التوالي.
وتهدف الحملة إلى توعية طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بكليات وأقسام وبرامج الجامعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، بالإضافة إلى بوابة القبول الإلكترونية، بموقع الجامعة الرسمي.
وقال عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح: إن الجامعة دشنت الحملة الإلكترونية؛ لتعريف أبنائنا وبناتنا خريجي وخريجات الثانوية العامة، بما تتميز به الجامعة من تخصصات نوعية وبرامج أكاديمية تلبي حاجات سوق العمل.
وتعد هذه السنة الأولى التي تستقبل فيها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، خريجي وخريجات مسارات الثانوية الجديدة، وتشمل: الصحة والحياة وعلوم الحاسب والهندسة، إضافة إلى المسار العام ومسار إدارة الأعمال والمسار الشرعي، وكذلك خريجي القسم العلمي والأدبي للدفعات الأربع الأخيرة.
كما تضمنت الحملة توضيح آلية الالتحاق بالجامعة وطريقة التقديم من البوابة الإلكترونية بأيسر السبل.
ولفت "آل مريح" إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات العمادة التي تهدف إلى مدّ جسور التواصل وبناء شراكة فاعلة مع المجتمع، واستثمار وسائل التواصل الحديثة.
إضافة إلى اللقاءات التعريفية التي تعقد داخل وخارج الجامعة؛ لما لذلك من أثر ملموس وفعال في التعريف بالجامعة وآلية الالتحاق بها وكيفية اختيار التخصص الجامعي المناسب.