"عنيزة" تستضيف غدًا تصفيات بطولة كرة القدم النسائية للكليات التقنية

وتصل الفرق المشاركة في التصفيات النهائية للبطولة إلى منطقة القصيم، اليوم الخميس؛ حيث يتم إجراء القرعة بحضور مشرفات الفرق، لتكون انطلاقة أولى مباريات البطولة غدًا الجمعة، على ملاعب الصالات المغلقة في النادي العربي الرياضي بعنيزة، خلال الفترة الصباحية ولمدة ثلاثة أيام.