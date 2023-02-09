"عنيزة" تستضيف غدًا تصفيات بطولة كرة القدم النسائية للكليات التقنية

تنطلق التصفيات النهائية لبطولة كرة القدم النسائية، لمتدربات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مستوى المملكة، غدًا الجمعة، في الكلية التقنية للبنات بعنيزة.
وتستمر المنافسة خلال الفترة من 18-27 رجب 1444هـ، الموافق 9-16 فبراير 2023م.
وكانت البطولة قد بدأت في وقت سابق بمشاركة 28 كلية تمثل جميع الكليات بالمملكة، وانتهت بتأهل 13 كلية إلى التصفيات النهائية للبطولة.
ومن بين الكليات المشاركة: كلية التقنية للبنات بمحايل عسير وأبها وسراة عبيدة، فيما تمنت عميدة الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير، لفريق إدارة تدريب عسير، التوفيق والسداد.
وتصل الفرق المشاركة في التصفيات النهائية للبطولة إلى منطقة القصيم، اليوم الخميس؛ حيث يتم إجراء القرعة بحضور مشرفات الفرق، لتكون انطلاقة أولى مباريات البطولة غدًا الجمعة، على ملاعب الصالات المغلقة في النادي العربي الرياضي بعنيزة، خلال الفترة الصباحية ولمدة ثلاثة أيام.
وتتخلل البطولة فقرات ورحلات سياحية وترفيهية للمشاركات في محافظة عنيزة، ثم تتبعها نهائيات البطولة لمدة ثلاثة أيام أخرى؛ لتحديد المراكز وإعلان الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، قبل أن تختتم البطولة الخميس المقبل، بعد تتويج الفرق الفائزة.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي تنظم فيها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطولة لكرة القدم النسائية، ضمن أنشطة الوصول إلى مجتمع صحي ونشط، وتعزيز وزيادة تفاعل النشاط البدني لكل أفراد المجتمع.