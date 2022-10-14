"الحلم الكبير" لـ"المقعدي" يعيد برمجة عقل القارئ على إبصار السلام في الحياة

وعن السر في اختيار عنوان الكتاب أشارت الكاتبة المقعدي لقناة "قوز نيوز" إلى أن السلام هو حلم كل روح فاخترت عنوانه "الحلم الكبير" وذكرت بأن أصعب مرحلة واجهتها اثناء تأليف الكتاب تمثلت في الالتزام والاستمرارية بشكل يومي في الكتابة حيث أن التأليف يتطلب مراقبة ذاتية وكان هذا أصعب شيء مررت به.