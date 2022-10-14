"الحلم الكبير" لـ"المقعدي" يعيد برمجة عقل القارئ على إبصار السلام في الحياة

أطلقت الكاتبة والمؤلفة فاطمة المقعدي كتابها الذي يحمل عنوان "الحُلم الكبير" والذي يتحدث عن إعادة برمجة عقل القارئ الواعي واللاواعي على إبصار السلام مجدداً في نواحي الحياة المختلفة بعد أن فقد هذه القدرة بفعل مشتتات الحياة وضغوطاتها.
وتفصيلاً، عرض الكتاب خلال معرض الرياض الدولي وسط حضور عدد من الشخصيات الثقافية والأدبية والمهتمين ومؤثري مواقع التواصل الإجتماعي، كما قدمت الكاتبة فاطمة مبادرة لتشجيع القراءة بتوزيع كتابها على عدد من الزوار بالمجان وهو ما لقي استحسان زوار المعرض.
يذكر أن الكاتبة المقعدي خريجة كلية العلوم من جامعة الباحة تخصص تقنية حيوية ولديها اهتمامات بالفلك والسلام وتطوير الخدمات المجتمعية.
وعن السر في اختيار عنوان الكتاب أشارت الكاتبة المقعدي لقناة "قوز نيوز" إلى أن السلام هو حلم كل روح فاخترت عنوانه "الحلم الكبير" وذكرت بأن أصعب مرحلة واجهتها اثناء تأليف الكتاب تمثلت في الالتزام والاستمرارية بشكل يومي في الكتابة حيث أن التأليف يتطلب مراقبة ذاتية وكان هذا أصعب شيء مررت به.
ونوهت بدعم المحيطين من حولها والديها وصديقاتها، مشيرة إلى أن محافظة القنفذة تمتلك الكثير من المواهب والمبدعين والمتميزين من كتاب وشعراء.