"خالد للعيون" يطلق حملة "حب عيونك" تزامنًا مع يوم البصر العالمي

أطلق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث اليوم حملة توعوية بعنوان "حب عيونك"، تزامنًا مع يوم البصر العالمي، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على صحة العين والوقاية من أمراض العيون الشائعة.
وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام متتالية، تتضمن فعاليات ميدانية وتوعوية في عدد من المواقع المختلفة.
وتنطلق فعاليات اليوم الأول تحت شعار "سلامة عيونك" في المدن الصناعية، حيث تُقدَّم فحوصات ميدانية مجانية للعين، إلى جانب تقديم نصائح توعوية للعاملين في القطاع الصناعي حول أساليب الوقاية من إصابات العيون أثناء العمل.
أما اليوم الثاني، فسيُقام في مستشفى رماح العام تحت شعار "لعيونكم جينا"، ويهدف إلى تثقيف الزوار حول أهمية الفحص الدوري والكشف المبكر عن أمراض العيون، مع تقديم إرشادات صحية للحفاظ على سلامة البصر.
ويُختتم البرنامج في اليوم الثالث بفعالية تقام في المسار الرياضي تحت شعار "حب عيونك"، وتشمل أنشطة توعوية وبرامج تفاعلية متنوعة لجميع الفئات العمرية، لتعزيز مفهوم العناية بالبصر كجزء من نمط الحياة الصحي.
وأكد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لجهوده المستمرة في نشر الوعي الصحي وتحقيق أحد أهدافه الاستراتيجية في الوقاية من العمى وتعزيز جودة الحياة، من خلال مبادرات نوعية تسهم في تمكين المجتمع من تبنّي ممارسات صحية مستدامة للحفاظ على سلامة العين.