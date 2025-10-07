"خالد للعيون" يطلق حملة "حب عيونك" تزامنًا مع يوم البصر العالمي

وأكد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لجهوده المستمرة في نشر الوعي الصحي وتحقيق أحد أهدافه الاستراتيجية في الوقاية من العمى وتعزيز جودة الحياة، من خلال مبادرات نوعية تسهم في تمكين المجتمع من تبنّي ممارسات صحية مستدامة للحفاظ على سلامة العين.