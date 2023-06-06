تجديد الثقة في "التويجري" أمينًا عامًا لـ"الهلال  والصليب الأحمر"

جدد رؤساء وأمناء الجمعيات والهيئات العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، ثقتهم في الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري كأمين عام للمنظمة، لعهدة ثانية.
جاء تجديد الثقة لدور "التويجري" في تطوير وتحسين أداء المنظمة العربية، والنقلة النوعية التي شهدتها أمانتها العامة.
وأعرب "التويجري" عن سعادته بتلك الثقة، مقدمًا شكره لكل رؤساء وأمناء الجمعيات والهيئات العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، واعدًا بتقديم المزيد من العمل لرفعة وتطوير المنظمة وتحقيق كل الأهداف.