تجديد الثقة في "التويجري" أمينًا عامًا لـ"الهلال  والصليب الأحمر"

جدد رؤساء وأمناء الجمعيات والهيئات العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، ثقتهم في الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري كأمين عام للمنظمة، لعهدة ثانية.