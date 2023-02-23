"السيف": يوم التأسيس ذكرى خالدة نستذكر خلالها وإرث حضاري عريق

رفع رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة، عبدالرحمن بن سالم السيف، التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وقال السيف: نعتز بهذا اليوم المجيد بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقيادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون إلى عهدنا الزاهر. وتعد ذكرى خالدة نستذكر خلالها تاريخًا وإرثًا ثقافيًا وحضاريًا عريقًا للدولة، نروي تفاصيلها بكل فخر لأجيالنا وما حملته من أحداث سطرها الأجداد لتثبيت دعائم ومرتكزات الدولة رغم كل التحديات، إلى أن وصلت إلى ما نشهده اليوم من رسوخٍ وثباتٍ والتفافٍ المواطنين حول قيادتهم تحت راية الكيان الشامخ.
وأضاف أن من دواعي الاحتفاء بهذا اليوم الأغر، ترسيخ حب الوطن في نفوس النشء، وتثقيفهم بمرحلة تأسيس هذه الدولة التي أضاءت بمجدها أصقاع المعمورة، ونشأت على العراقة والأصالة، واتَّخذت من كتاب الله وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام دستوراً لها، فأعزّها الله وأيّدها بنصره، وقيّض لها رجالاً أكفّاء ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والرِّفعة والقوة.
وأفاد أن يوم التأسيس يجسّد العمق التاريخيّ للمملكة، والاعتزاز بالهوية الوطنية الراسخة. ولا زالت حاضرةً في الأذهان نستمدُّ منها الفخرَ والعلياءَ والسُّؤدد، ويحق لنا كسعوديين الاعتزاز بهذا اليوم الأشمّ الحافل بالبطولات والمتجذّر في أعماق الزمن، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخاءها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إنه سميع مجيب.