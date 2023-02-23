"السيف": يوم التأسيس ذكرى خالدة نستذكر خلالها وإرث حضاري عريق

وقال السيف: نعتز بهذا اليوم المجيد بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقيادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون إلى عهدنا الزاهر. وتعد ذكرى خالدة نستذكر خلالها تاريخًا وإرثًا ثقافيًا وحضاريًا عريقًا للدولة، نروي تفاصيلها بكل فخر لأجيالنا وما حملته من أحداث سطرها الأجداد لتثبيت دعائم ومرتكزات الدولة رغم كل التحديات، إلى أن وصلت إلى ما نشهده اليوم من رسوخٍ وثباتٍ والتفافٍ المواطنين حول قيادتهم تحت راية الكيان الشامخ.