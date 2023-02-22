"غرفة الرياض" وجمعية "سفراء التراث" تنظمان ملتقىً تراثيًّا بمشاركة نخبة من المهتمين

تنظم "غرفة الرياض" -ممثلةً في لجنة الثقافة والترفيه- بالتعاون مع جمعية "سفراء التراث"، ملتقى "سفراء التراث" مساء يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023م بمقر الغرفة، بمشاركة نخبة من الشخصيات المهتمة بتراث وثقافة المملكة.
وبيّن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الثقافة والترفيه بالغرفة مصعب المهيدب، أن الملتقى يأتي في إطار حرص اللجنة على خدمة قطاع التراث بما يتماشى مع رؤية 2030، وتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة، من خلال نقل وجهات النظر والأفكار الإبداعية والابتكارية، وتشجيع رجال وسيدات الأعمال على الاستثمار في أنشطة هذا القطاع الذي يشهد فرصًا جديدة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس طلال الشرهان، أن هذا اللقاء الذي سيحظى بحضور المختصين والمهتمين بشؤون التراث والثقافة؛ يشهد عددًا من الفعاليات تستهدف التعريف بدور الجمعية وزيادة الوعي المجتمعي بالتراث وربطه بالحاضر؛ مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك جانبًا تراثيًّا مهمًّا وعميقًا ويمثل بصمة الأجداد، وشاهد على حضارة المملكة وعطائها الإنساني.
وقال "الشرهان": إن الجمعية وغرفة الرياض تعملان معًا على إبراز الهوية التراثية الوطنية للمملكة من خلال استراتيجية إعلامية متكاملة.