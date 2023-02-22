"غرفة الرياض" وجمعية "سفراء التراث" تنظمان ملتقىً تراثيًّا بمشاركة نخبة من المهتمين

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس طلال الشرهان، أن هذا اللقاء الذي سيحظى بحضور المختصين والمهتمين بشؤون التراث والثقافة؛ يشهد عددًا من الفعاليات تستهدف التعريف بدور الجمعية وزيادة الوعي المجتمعي بالتراث وربطه بالحاضر؛ مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك جانبًا تراثيًّا مهمًّا وعميقًا ويمثل بصمة الأجداد، وشاهد على حضارة المملكة وعطائها الإنساني.