مطالبات عاجلة بإعادة تأهيل طريق المحيلاني – إمباري بعد حوادث متكررة وتلفيات متزايدة

شهدت الساعات الماضية تجدد المطالبات من أهالي محافظة عقلة الصقور والمراكز التابعة لها، بإعادة تأهيل طريق المحيلاني – إمباري، الرابط بين المنطقة الشمالية ومحافظة حائل، وذلك عقب حوادث متكررة ناتجة عن سوء حال الطريق.
وأوضح الأهالي أن الطريق يعاني منذ سنوات من تشققات واسعة وحفر عميقة، إلى جانب انحدارات وانحناءات خطيرة تدفع الكثير من السائقين لاستخدام المسار المعاكس هربًا من التلفيات، ما تسبب في حوادث اصطدام وإتلاف للمركبات.
وأشار السكان إلى أن أخطر النقاط تقع أمام منحنى مركز إمباري، مؤكدين أن الطريق بات يمثل تهديدًا مباشرًا على سلامة العابرين، خصوصًا مع ضعف وسائل السلامة المرورية.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة التحرك لإعادة سفلتة الطريق، وتحسين البنية التحتية، ووضع حلول عاجلة للحد من الحوادث المتكررة، حفاظًا على أرواح مرتاديه.