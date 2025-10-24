مطالبات عاجلة بإعادة تأهيل طريق المحيلاني – إمباري بعد حوادث متكررة وتلفيات متزايدة

وأوضح الأهالي أن الطريق يعاني منذ سنوات من تشققات واسعة وحفر عميقة، إلى جانب انحدارات وانحناءات خطيرة تدفع الكثير من السائقين لاستخدام المسار المعاكس هربًا من التلفيات، ما تسبب في حوادث اصطدام وإتلاف للمركبات.