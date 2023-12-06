جمعية إنسان تؤسس نظامًا داخليًّا تقنيًّا لإدارة عمليات التطوع

وأشار إلى أن النظام التقني الذي أطلقته الجمعية بالتعاون مع أحدى الشركات المتخصصة، يعد نموذجًا متميزًا ومثاليًّا لإدارة عمليات التطوع؛ حيث سيتم من خلال هذا النظام أتمتة عمليات التطوع الإدارية الداخلية والخارجية، وتنظيم العمليات المرتبطة بدءًا من العاملين في الجمعية ووصولًا إلى المتطوع الخارجي. كما يشتمل نظام التطوع التقني على وحدة لطلب الفرص التطوعية ونظام تحفيز المتطوعين وإدارة المعرفة الخاصة به، ويتيح تصدير التقارير الدورية بشكل فوري، كما يتيح استقبال الاستفسارات من المتطوعين أو العاملين.