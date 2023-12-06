جمعية إنسان تؤسس نظامًا داخليًّا تقنيًّا لإدارة عمليات التطوع

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" نظامًا تقنيًّا داخليًّا لإدارة عمليات التطوع؛ وذلك لسهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز وتنفيذ العمليات بدقة عالية ووقت قياسي.
جاء ذلك خلال تدشين النظام التقني الخاص بالتطوع في الإدارة العامة، وبحضور المدير العام محمد بن سعد المحارب، ومسؤولي الشركة المنفذة، وعدد من قيادات الجمعية.
وأوضح المدير العام أن إطلاق النظام التقني الخاص بالتطوع يأتي استمرارًا لجهود الجمعية في تعزيز العمل التطوعي وترسيخه، وتماشيًا مع التحول الرقمي الذي تسعى الجمعية لتحقيقه في كافة برامجها.
وأضاف المحارب أن المرحلة تحتم على الجمعية وجود نظام تقني ينظم عمليات التطوع ويجعلها تسير بانسيابية، وأصبح من الضروري وجود هذا النظام نظرًا لحجم الجمعية وتعدد إدارتها وفروعها وعدد المستفيدين الذي بلغ نحو 40 ألف مستفيد ومستفيدة وأرملة، تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية.
وأشار إلى أن النظام التقني الذي أطلقته الجمعية بالتعاون مع أحدى الشركات المتخصصة، يعد نموذجًا متميزًا ومثاليًّا لإدارة عمليات التطوع؛ حيث سيتم من خلال هذا النظام أتمتة عمليات التطوع الإدارية الداخلية والخارجية، وتنظيم العمليات المرتبطة بدءًا من العاملين في الجمعية ووصولًا إلى المتطوع الخارجي. كما يشتمل نظام التطوع التقني على وحدة لطلب الفرص التطوعية ونظام تحفيز المتطوعين وإدارة المعرفة الخاصة به، ويتيح تصدير التقارير الدورية بشكل فوري، كما يتيح استقبال الاستفسارات من المتطوعين أو العاملين.