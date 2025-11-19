الأمير سعود بن نهار يشهد شراكة لإجراء 200 عملية رُكبة لمرضى الروماتيزم بالطائف

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، توقيع عقد شراكة بين تجمع الطائف الصحي وجمعية "روماتيزم"، بهدف إجراء 200 عملية لتغيير مفصل الركبة لمرضى الروماتيزم والخشونة في مستشفيات محافظة الطائف، وذلك ضمن مبادرة "قادر" التي تهدف إلى تمكين المرضى وتحسين جودة حياتهم.
ومثّل تجمع الطائف الصحي في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، فيما مثّل جمعية "روماتيزم" رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن أحمد حمزة عمير.
وأكد الدكتور المالكي حرص تجمع الطائف الصحي على تعزيز الشراكات التي تُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لدعم المرضى وتوفير الرعاية المتخصصة لهم، بما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
من جانبه، أوضح الدكتور عمير أن الشراكة تُعد امتدادًا لجهود الجمعية في خدمة مرضى الروماتيزم وتخفيف معاناتهم، وتسعى إلى تمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات الطبية بما يُحقق جودة حياتهم ويُعزز الصحة المجتمعية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المشتركة للطرفين في خدمة المجتمع، ورفع جودة الرعاية الصحية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.