الأمير سعود بن نهار يشهد شراكة لإجراء 200 عملية رُكبة لمرضى الروماتيزم بالطائف

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، توقيع عقد شراكة بين تجمع الطائف الصحي وجمعية "روماتيزم"، بهدف إجراء 200 عملية لتغيير مفصل الركبة لمرضى الروماتيزم والخشونة في مستشفيات محافظة الطائف، وذلك ضمن مبادرة "قادر" التي تهدف إلى تمكين المرضى وتحسين جودة حياتهم.