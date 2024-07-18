مدير فرع الرياضة بعسير يزور نادي محايل لمناقشة آخر مستجدات الموسم القادم

استقبل رئيس نادي محايل الرياضي الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي، ونائبه علي بن فائع سيد؛ مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير ناصر الجنوبي ونائبه فهد حنتوم في مقر النادي.
وتم خلال الاستقبال مناقشة آخر مستجدات الموسم القادم، كما هنّأ مجلس الإدارة بتفعيل لعبة الكاراتيه الرجالية والنسائية؛ فيما قام بزيارة لمقر لعبة الكاراتيه الجديد في فندق الرنز الراعي الرسمي للعبة.
والْتقى "الجنوبي" اللاعبين؛ موضحًا أن لعبة الكاراتيه في نادي محايل من أميز اللعبات، وتحمل سجلًّا حافلًا من البطولات.
وثمّن مديرُ فرع الوزارة بعسير جهودَ النادي خلال هذه الفترة لاستقطاب أميز الشراكات المجتمعية لتحقيق أهداف ورسالة النادي، منوهًا بالمنجزات التي تحققت لنادي محايل الرياضي بدعم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة ورئيس هيئة تطويرها، وعلى رأسها صعود فريق محايل للشباب للدوري الممتاز.