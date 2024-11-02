جمعية طويق للإسكان والتنمية تحتفي بتسلّم 6 وحدات سكنية للأيتام والمطلقات

بتشريف من الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله آل سعود، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة في وقف صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله- تنظّم جمعية طويق للإسكان والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر في جدة، حفل تسليم وحدات سكنية ضمن مبادرة شراء وحدات سكنية للفتيات الأيتام والمطلقات والمستضافات في الدور بمنطقة مكة المكرمة.
وأكدت الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود أن الحضور لهذه المناسبة التي تعكس رؤية وقف صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله- لدعم وتمكين الفتيات الأيتام والمطلقات، وتوفير الاستقرار السكني لهن ليصبحن عضوات فاعلات في المجتمع. كما أشادت بالشراكة المثمرة مع جمعية طويق التي تلتزم بتعزيز الأمان الاجتماعي والمعيشي للمستفيدات.
ومن جانب آخر قالت حصة العيسى، رئيسة مجلس إدارة جمعية طويق للإسكان والتنمية: تتشرف الجمعية بتنظيم حفل تسليم مفاتيح ست وحدات سكنية للمستفيدات ويأتي ذلك بفضل الله ثم بفضل دعم كريم من وقف صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله- وجمعية طويق للإسكان والتنمية ونثمن تشريف الأميرة جواهر لهذه المناسبة واحتفائها بتسليم الوحدات السكنية للمستفيدات.
وأضافت "العيسى": لقد حققنا بفضل الله الهدف في المرحلة الأولى من المبادرة، وسنواصل سعينا الدؤوب لتحقيق رسالتنا في توفير السكن المناسب والاستقرار للفتيات الأيتام والمطلقات، إيمانًا منا بأن هذه المبادرات تُسهم في بناء مجتمع مستقر اقتصاديًا واجتماعيًا.