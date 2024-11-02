جمعية طويق للإسكان والتنمية تحتفي بتسلّم 6 وحدات سكنية للأيتام والمطلقات

بتشريف من الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله آل سعود، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة في وقف صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله- تنظّم جمعية طويق للإسكان والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر في جدة، حفل تسليم وحدات سكنية ضمن مبادرة شراء وحدات سكنية للفتيات الأيتام والمطلقات والمستضافات في الدور بمنطقة مكة المكرمة.