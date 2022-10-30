أمير جازان يُدشن الحملة التوعوية "عليكم بسنتي"

واستمع أمير جازان، إلى شرح من مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سليمان المالكي، عن الحملة التي تستمر لمدة ستة أشهر، وتهدف إلى بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترسيخها في النفوس.