أمير جازان يُدشن الحملة التوعوية "عليكم بسنتي"

دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الأحد؛ الحملة التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، تحت شعار "عليكم بسنتي".
واستمع أمير جازان، إلى شرح من مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سليمان المالكي، عن الحملة التي تستمر لمدة ستة أشهر، وتهدف إلى بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترسيخها في النفوس.
وكذا إيضاح سبل التمسك والاعتصام بها وأثرها في المجتمع، وتستهدف المجتمع عبر برامج متنوعة من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية وورش العمل، بجانب النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة.
ونوه أمير المنطقة إلى اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنطلق مما قامت عليه هذه البلاد في حكمها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
كما أشاد بجهود منسوبي فرع الرئاسة في تطبيق هذه الشريعة بعمل نوعي يحقق أهدافها السامية عبر الحملات التوعوية التي تؤدي دورًا تثقيفيًّا هامًّا يخدم المجتمع في مختلف المجالات.
بدوره ثمن "المالكي" لأمير جازان، تدشينه ودعمه لحملة "عليكم بسنتي"، الذي يأتي امتدادًا لاهتمامه الدائم بأنشطة وبرامج الفرع.