لقاء علمي لتعزيز الرفاهية المهنية وتطوير تعلم مستدام لذوي الإعاقة بجامعة الملك سعود

ويتضمّن اللقاءُ كلمةً افتتاحية للأستاذ المساعد في التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الكلية الدكتور إبراهيم أبونيان، وتقديم ثلاث أوراق علمية على النحو التالي: "الثقافة المدرسية" للدكتور يزيد الناصر، و"المهارات التنفيذية لتمكين فريق العمل بين الضرورة والاحتياج" للدكتورة قمرة السبيعي، و"دور الذكاء العاطفي في تحسين بيئة العمل" للأستاذات: أسماء الزومان، ونوف الجعيد، ونورة الشيخي، كما سيتضمن اللقاءُ جلسةً حوارية بمشاركة الأستاذات: امتثال القشقيري، وإيمان الكلدي، ومرام الصيفي.