لقاء علمي لتعزيز الرفاهية المهنية وتطوير تعلم مستدام لذوي الإعاقة بجامعة الملك سعود

تنظّم طالباتُ الدكتوراه بجامعة الملك سعود، بإشراف الأستاذ المساعد في القيادة الإدارية والتعليمية وتعليم الموهوبين قسم التربية الخاصة بالكلية قمرة السبيعي؛ لقاءً علميًّا بعنوان "رفاهية مهنية لتعلم مستدام لذوي الإعاقة"، وذلك يوم الاثنين 23 جمادى الأولى 1446 الموافق 25 نوفمبر 2024م، بمدرج الكلية G3 قسم الطالبات بمدينة الرياض، وذلك بحضور وكيلة كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة سارة بنت عبدالمحسن بن سعيد.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز وعي القيادات بأهمية الرفاهية المهنية في دعم تعلم الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة الرفاهية المهنية لدى مختصي التربية الخاصة وأساليب تحقيقها في بيئة العمل، وكذلك توضيح أثر الرفاهية المهنية في تحقيق تعلم عالي الجودة لذوي الإعاقة، وتحسين جودة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعلمهم، بالإضافة إلى الاطلاع على المبادرات المتميزة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمّن اللقاءُ كلمةً افتتاحية للأستاذ المساعد في التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الكلية الدكتور إبراهيم أبونيان، وتقديم ثلاث أوراق علمية على النحو التالي: "الثقافة المدرسية" للدكتور يزيد الناصر، و"المهارات التنفيذية لتمكين فريق العمل بين الضرورة والاحتياج" للدكتورة قمرة السبيعي، و"دور الذكاء العاطفي في تحسين بيئة العمل" للأستاذات: أسماء الزومان، ونوف الجعيد، ونورة الشيخي، كما سيتضمن اللقاءُ جلسةً حوارية بمشاركة الأستاذات: امتثال القشقيري، وإيمان الكلدي، ومرام الصيفي.
ويصاحب اللقاءُ معرضٌ بمشاركة عدة جهات مهتمة في مجال دعم ذوي الإعاقة؛ وهي: جمعية إشراق، والمركز السعودي لمتلازمة داون، ومركز التميز للتوحد، ومركز سلوك لتنمية المهارات النمائية والسلوكية، وبرنامج التعليم العالي للصم.