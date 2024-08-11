"حيّاك".. "تعليم جازان" تنظم لقاءً لتهيئة الموظف المستجد

ورحّب المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، في بداية اللقاء بزملائه المعلمين والمعلمات المعينين الجدد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالعطاء والتميز، بعون الله تعالى، ثم بالاهتمام الكبير والدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم من مولاي خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، وزير التعليم الذين سخّروا كل الأدوات والإمكانات المادية والبشرية لتوفير بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.