انطلاق بطولة الجامعات السعودية للشطرنج 2024 بجامعة الملك خالد

انطلقت اليوم الأربعاء بجامعة الملك خالد، بطولة الجامعات السعودية للشطرنج 2024؛ والتي تأتي بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم؛ وتستضيفها الجامعة خلال الفترة من 21-25 شوال الحالي، بمشاركة أكثر من 130 طالبًا من 26 جامعة.
وعُقد لقاء اللجنة الفنية للجامعات المشاركة بالمدينة الجامعية بالفرعاء بحضور عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن مسفر القحطاني، والأمين العام للاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور محمد الشمري وممثلي الاتحاد والجامعات المشاركة.
وفي مستهل البطولة، رحب عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن مسفر القحطاني في كلمته التي ألقاها بضيوف الجامعة معبرًا عن بالغ السعادة باستضافة هذه البطولة ومتمنيًا للضيوف قضاء وقت ممتع في رحاب الجامعة آملاً أن يتحقق الهدف من البطولة، في تطوير منظومة الرياضة الجامعية، وتنمية القدرات الذهنية للطلاب، واكتشاف وصقل وتدريب المواهب الرياضية.
وتُقام البطولة بالنظام السويسري المعتمد في البطولات العالمية، ويتكون فريق كل جامعة من أربعة لاعبين ولاعب احتياط ومن سبع جولات كما يتخلل البطولة ورشة عمل تفاعلية لإدارة الأنشطة الرياضية بالجامعات.