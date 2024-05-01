انطلاق بطولة الجامعات السعودية للشطرنج 2024 بجامعة الملك خالد

وفي مستهل البطولة، رحب عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن مسفر القحطاني في كلمته التي ألقاها بضيوف الجامعة معبرًا عن بالغ السعادة باستضافة هذه البطولة ومتمنيًا للضيوف قضاء وقت ممتع في رحاب الجامعة آملاً أن يتحقق الهدف من البطولة، في تطوير منظومة الرياضة الجامعية، وتنمية القدرات الذهنية للطلاب، واكتشاف وصقل وتدريب المواهب الرياضية.