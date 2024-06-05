جامعة الملك خالد تنظم لقاءً للإعلاميين بعسير لتبادل الأفكار والتجارب

وفي بداية اللقاء نقل المشرف العام على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور مفلح بن زابن القحطاني خلال كلمته التي ألقاها تحيات رئيس الجامعة المكلف للحضور، كما رحب سعادته بالجميع، موضحًا أن اللقاء يأتي في إطار تبادل الأفكار والتجارب، وتثمين الجهود، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع مرور الجامعة بعدد من التحولات بدءًا من الانتقال من المدينة الجامعية بقريقر إلى المدينة الجامعية بالفرعاء مرورًا بعمل الوزارة على إعادة الهيكلة الشاملة لمختلف الجامعات السعودية وأيضًا تدشين استراتيجية الجامعة 2030، والتي كانت في مجملها تحديًا أمام القطاع الاتصالي بالجامعة ممثلاً بالإدارة العامة للاتصال المؤسسي والقطاعات الموازية داخل الجامعة وخارجها وتم تجاوزها بنجاح ومواكبة الحدث والتعاطي معه دون وجود أي أزمة إعلامية، وأضاف القحطاني "لقد كان الجميع جزءًا من نجاح هذه المرحلة المهمة بمختلف تحولاتها، ومحورًا أساسيًا في عملية بناء الصورة الذهنية للجامعة".