جامعة الملك خالد تنظم لقاءً للإعلاميين بعسير لتبادل الأفكار والتجارب
نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، أمس الثلاثاء، لقاء الإعلاميين بمنطقة عسير للعام 1445هـ، بحضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام في المنطقة ومنسقي الإعلام والاتصال بالجامعة، وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وفي بداية اللقاء نقل المشرف العام على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بجامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور مفلح بن زابن القحطاني خلال كلمته التي ألقاها تحيات رئيس الجامعة المكلف للحضور، كما رحب سعادته بالجميع، موضحًا أن اللقاء يأتي في إطار تبادل الأفكار والتجارب، وتثمين الجهود، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع مرور الجامعة بعدد من التحولات بدءًا من الانتقال من المدينة الجامعية بقريقر إلى المدينة الجامعية بالفرعاء مرورًا بعمل الوزارة على إعادة الهيكلة الشاملة لمختلف الجامعات السعودية وأيضًا تدشين استراتيجية الجامعة 2030، والتي كانت في مجملها تحديًا أمام القطاع الاتصالي بالجامعة ممثلاً بالإدارة العامة للاتصال المؤسسي والقطاعات الموازية داخل الجامعة وخارجها وتم تجاوزها بنجاح ومواكبة الحدث والتعاطي معه دون وجود أي أزمة إعلامية، وأضاف القحطاني "لقد كان الجميع جزءًا من نجاح هذه المرحلة المهمة بمختلف تحولاتها، ومحورًا أساسيًا في عملية بناء الصورة الذهنية للجامعة".
وأكد القحطاني أنه مع ختام هذا العام الجامعي جاء هذا اللقاء في فترة أصبحت الصورة واضحة للجامعة فيما يتعلق بمستهدفاتها الاستراتيجية وتوجهاتها وأولوياتها في مجالات التعليم والتعلم والبحث والابتكار والخدمة المجتمعية، مكررًا شكره لجميع الجهات التي تعاونت وتفاعلت وتكاملت مع الجامعة، مبينًا أن الجامعة تسعى إلى بناء استراتيجية إعلامية مع الشركاء داخل الجامعة وخارجها تنبثق وتنطلق من استراتيجية الجامعة 2030، وتتواءم مع استراتيجية تطوير منطقة عسير والاستراتيجيات الوطنية.
من جهة أخرى ألقى رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة والمشرف على صحيفة آفاق الدكتور علي بن زهير القحطاني كلمة أشاد فيها بالدور الإعلامي والاتصالي الذي تقوم به الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالجامعة، والتي أبرزت جهود الجامعة ونظمت العمل الإعلامي فيها، كما رحب بالحضور الإعلامي في اللقاء، مؤكدًا حرص الجامعة وقسم الإعلام والاتصال على وجه الخصوص على تقديم ما من شأنه الرقي بالعمل الإعلامي بالمنطقة، مضيفًا أن القسم يمثل مرجعية علمية ومهنية مميزة للعمل الإعلامي والاتصالي في ضوء ما يزخر به من إمكانات وكفاءات.
تلا ذلك تكريم الشركاء من داخل الجامعة وخارجها ثم أخذ الحضور جولة تعريفية على معرض "مدينتنا الجامعية" واختتم اللقاء بجولة على مرافق المدينة الجامعية بالفرعاء.