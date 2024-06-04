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"تعليم الطائف" تودع المستحقات المالية لـ 326 متقاعدًا قبل تركهم للعمل
في بادرة هي الأولى بأكثر من 29 مليون ريال
أودعت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، المستحقات المالية لـ 326 متقاعدًا بنهاية العام الدراسي الحالي، بمبلغ 29445180 ريالاً.
وأشاد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بهذا الإنجاز الذي يجير لتعليم الطائف، والمتمثل في سرعة الإنجاز وصرف المستحقات المالية للمستحقين للتقاعد.
وأشاد بالتكامل والتناغم بين الإدارات والأقسام في الإدارة، مقدمًا شكره وتقديره للمساعد للخدمات و إدارتي الخدمات المشتركة والموارد البشرية، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.