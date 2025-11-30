محافظ حفر الباطن يطّلع على مشروعات مؤسسة الشريع الخيرية

اطّلع محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، على عرض تفصيلي حول أبرز البرامج والمبادرات والمشروعات الإنسانية التي تنفّذها مؤسسة عبدالله بن أحمد الشريع الخيرية منذ تأسيسها، وما أحدثته من أثر اجتماعي ملموس في مجالات الدعم والرعاية والتنمية المجتمعية، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه اليوم الأحد لرئيس مجلس أمناء المؤسسة، الأستاذ مشعل بن عبدالله الشريع، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمناء.
وثمّن محافظ حفر الباطن جهود المؤسسة ودورها في تعزيز التكامل مع الجمعيات الأهلية لخدمة المستفيدين، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في توسيع نطاق الأثر وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، ويعكس ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم كبير للقطاع غير الربحي.
من جهته، رفع الأستاذ مشعل الشريع شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على ما يحظى به القطاع غير الربحي في المحافظة من دعم واهتمام ومتابعة، ما كان له الأثر الكبير في تمكين المؤسسات الخيرية من أداء دورها التنموي والإنساني بكفاءة وفاعلية.