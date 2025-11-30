محافظ حفر الباطن يطّلع على مشروعات مؤسسة الشريع الخيرية

من جهته، رفع الأستاذ مشعل الشريع شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على ما يحظى به القطاع غير الربحي في المحافظة من دعم واهتمام ومتابعة، ما كان له الأثر الكبير في تمكين المؤسسات الخيرية من أداء دورها التنموي والإنساني بكفاءة وفاعلية.