"جامعة المؤسس" تطلق حملة سيبرانية توعوية بعنوان "قِف.. فَكّر ثم اُنقُر"

أطلق مركز الأمن السيبراني بجامعة الملك عبدالعزيز حملة توعوية شاملة تحت شعار: "قِف.. فَكّر ثم اُنقُر"، تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 إلى 30 أكتوبر، وتستهدف تعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية ورفع مستوى الحماية المعلوماتية لدى منسوبي الجامعة والمجتمع.
وأوضح مدير المركز الدكتور ريان بن هشام موصلي أن الحملة تأتي استجابة لتسارع التهديدات الرقمية، وضرورة التوعية بسلوك الإنترنت الآمن، مشيرًا إلى أن حماية المعلومات لم تعد مسؤولية فردية بل جماعية تتطلب تضافر الجهود والخبرات.
وبيّن أن الحملة تتضمن جلسات سيبرانية، محتوى تفاعلي، ومسابقات تعليمية، إلى جانب ورش ومحاضرات ومواد توعوية متعددة الوسائط، بهدف إيصال الرسائل الوقائية بأفضل صورة ممكنة.
ويقوم مركز الأمن السيبراني بالجامعة بدور محوري في وضع أطر الاستجابة الفاعلة لحوادث الأمن السيبراني، واتخاذ التدابير الوقائية، وضمان التزام الجهات ذات العلاقة بالإجراءات الأمنية، إلى جانب نشر الوعي بين الطلاب والموظفين عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل، وورش العمل المتخصصة.