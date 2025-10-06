"جامعة المؤسس" تطلق حملة سيبرانية توعوية بعنوان "قِف.. فَكّر ثم اُنقُر"

أطلق مركز الأمن السيبراني بجامعة الملك عبدالعزيز حملة توعوية شاملة تحت شعار: "قِف.. فَكّر ثم اُنقُر"، تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 إلى 30 أكتوبر، وتستهدف تعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية ورفع مستوى الحماية المعلوماتية لدى منسوبي الجامعة والمجتمع.