"بيئة رابغ" تكثف جولاتها الرقابية على سوق الخضار والفواكه

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه بالمحافظة، ضمن خطته لتعزيز الرقابة الميدانية وضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المعروضة للمستهلكين.
وتركزت الحملة على متابعة التزام المباسط والباعة بالأنظمة والتعليمات المنظمة للسوق، حيث شملت التحقق من السجلات الرسمية للعاملين، والتأكد من نظامية العمالة، وفحص طرق العرض والتخزين. كما جرى جمع عينات عشوائية من الخضار والفواكه وإرسالها إلى مختبرات الوزارة لفحص متبقيات المبيدات، بما يضمن وصول منتجات آمنة وصحية للمستهلك.
وشملت الحملة أيضًا متابعة جودة المنتجات الزراعية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، ورصد أي ملاحظات أو مخالفات قد تؤثر على سلامة الغذاء، إلى جانب توعية الباعة بأهمية الالتزام بالإجراءات النظامية التي تسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستهلك.
وأوضح مدير المكتب المهندس رده بن عبادل القارزي أن الحملة تأتي ضمن توجيهات الوزارة بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق المركزية، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على ضبط المخالفات فحسب، بل يشمل رفع مستوى الوعي لدى التجار والعاملين بأهمية الالتزام بالاشتراطات التي تحافظ على سلامة المنتجات الزراعية وتحمي المستهلك.
وأكد القارزي أن مكتب رابغ ماضٍ في تنفيذ خطة شاملة للرقابة الدورية على الأسواق والمسالخ ومنافذ البيع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات الاستدامة الزراعية والصحية في إطار رؤية المملكة 2030.