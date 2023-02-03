معهد العاصمة النموذجي يفعل برنامج "عام القهوة السعودية"

فعلت الإدارة العامة بمعهد العاصمة النموذجي، برنامج "عام القهوة السعودية"، في الأقسام التعليمية بالمعهد، بهدف تعزيز القيم والعادات النبيلة عند طلابنا وكذلك ترسيخ الهوية الثقافية السعودية وتقاليدها.
وقد انطلقت فعاليات البرنامج بتنفيذ الإعلام والاتصال حملة إعلامية تعريفية عبر حسابات المعهد وكذلك عبر الشاشات الإعلامية في الأقسام.
وفي الأقسام التعليمية افتتح القائد العام للمعهد عادل الطخيم، فعاليات البرنامج بالقسم الابتدائي، الذي اشتمل على معرض فني، وكذلك خيمة شعبية، وقام الطلاب بتقديم القهوة السعودية وكذلك التعريف بأنواعها وكيفية تحضيرها.
وفي القسم المتوسط أقيمت خيمة شعبية حيث احتوت على ركن للقهوة والأدوات المستخدمة في تحضيرها وشارك الطلاب في التحضير.
وشارك القائد العام للمعهد طلابه بالقسم الثانوي في فعاليات البرنامج، وكان عبارة عن مسابقة تنافسية بين الطلاب في كيفية الترحيب بالضيوف، وطريقة إعداد القهوة السعودية، والتعريف بأنواع القهوة، وبعض القصائد عنها، والأدوات المستخدمة في إعدادها.
وقال الطخيم "تعتبر القهوة السعودية رمزاً للكرم والضيافة في المملكة العربية السعودية لذا وجهت وزارة التعليم بتفعيل برنامج القهوة السعودية، لمدة أسبوع خلال الفصل الدراسي الثاني للاحتفاء بها ولتوضيح مكانتها كإرث ثقافي ورمز سعودي".
ذكر ذلك مشرف الإعلام والاتصال بالمعهد محمد الشهري.