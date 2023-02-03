معهد العاصمة النموذجي يفعل برنامج "عام القهوة السعودية"

وشارك القائد العام للمعهد طلابه بالقسم الثانوي في فعاليات البرنامج، وكان عبارة عن مسابقة تنافسية بين الطلاب في كيفية الترحيب بالضيوف، وطريقة إعداد القهوة السعودية، والتعريف بأنواع القهوة، وبعض القصائد عنها، والأدوات المستخدمة في إعدادها.