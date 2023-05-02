"محلي السليمي" يناقش احتياجات الخدمات الصحية بالمحافظة

ناقشت لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة السليمي، اليوم، احتياج المحافظة للخدمات الصحية، بعد اجتماع رئيس اللجنة هويدي حماد الحربي، وعضو اللجنة صالح الرشيد، مع مدير مستشفى محافظة السليمي حجي بن عيد الرشيدي.
وناقش الاجتماعُ، العديدَ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة في المجالات الخدمية والصحية؛ لعرضها على المجلس في جلسته المقبلة، برئاسة محافظ السليمي مشعل غازي الشمري؛ لإبداء الآراء والمقترحات واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها ورفعها للجهات المعنية.
وشكر "الحربي" و"الرشيد" مدير المستشفى، على حرصه على كل ما فيه تحقيق خدمة صحية للأهالي؛ للسعي في تعزيز جودة الحياة لمحافظة السليمي.