"محلي السليمي" يناقش احتياجات الخدمات الصحية بالمحافظة

ناقشت لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة السليمي، اليوم، احتياج المحافظة للخدمات الصحية، بعد اجتماع رئيس اللجنة هويدي حماد الحربي، وعضو اللجنة صالح الرشيد، مع مدير مستشفى محافظة السليمي حجي بن عيد الرشيدي.