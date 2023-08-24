"مستشفى رماح العام" يقدم قرابة 72 ألف خدمة للمراجعين خلال 6 أشهر

وبيّن التجمع أن الخدمات المتنوعة شملت في المستشفى 17.330 مستفيدًا في قسم الطوارئ، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 13.815 مستفيدًا؛ حيث تم تقديم الاستشارات الطبية والفحوصات اللازمة لتشخيص وعلاج الحالات؛ في حين تم إجراء 18.967 فحصًا مخبريًّا للمرضى، والتأكد من التشخيص الدقيق ومتابعة حالاتهم بشكل فعال، كما تم إجراء 7.312 فحصًا للأشعة لتقييم الحالات وتشخيصها، بالإضافة إلى توفير خدمة الغسيل الكلوي لـ83 مريضًا.