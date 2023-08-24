"مستشفى رماح العام" يقدم قرابة 72 ألف خدمة للمراجعين خلال 6 أشهر

قدّم تجمع الرياض الصحي الثاني 71.803 ألف خدمة في مستشفى رماح العام خلال النصف الأول من عام 2023م.
وبيّن التجمع أن الخدمات المتنوعة شملت في المستشفى 17.330 مستفيدًا في قسم الطوارئ، وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 13.815 مستفيدًا؛ حيث تم تقديم الاستشارات الطبية والفحوصات اللازمة لتشخيص وعلاج الحالات؛ في حين تم إجراء 18.967 فحصًا مخبريًّا للمرضى، والتأكد من التشخيص الدقيق ومتابعة حالاتهم بشكل فعال، كما تم إجراء 7.312 فحصًا للأشعة لتقييم الحالات وتشخيصها، بالإضافة إلى توفير خدمة الغسيل الكلوي لـ83 مريضًا.
وتم تنفيذ 847 جلسة غسيل لتلبية احتياجاتهم الحيوية، وصرف 12.832 وصفة دوائية للمستفيدين لضمان توافر العلاجات اللازمة.
وأوضح التجمع أن العلاج الطبيعي في مستشفى رماح العام قدّم 617 جلسة علاج طبيعي للمرضى.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة من قِبَل مستشفى رماح العام في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة للمستفيدين، وتؤكد التزام المستشفى بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمجتمع.