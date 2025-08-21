"بيئة القنفذة" تنظم ورشة توعوية عن شباك صيد الربيان

وفي ختام الفعالية، ثمّن المشاركون إقامة مثل هذه البرامج لما لها من أثر مباشر في استدامة المخزون السمكي، ورفع كفاءة عمليات الصيد، بما ينعكس إيجابًا على دخل الصيادين ويحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.