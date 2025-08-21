"بيئة القنفذة" تنظم ورشة توعوية عن شباك صيد الربيان

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، اليوم، ورشة عمل بعنوان "توعية الصيادين والمجتمعات المحلية بالطرق الصحيحة لاستخدام شباك صيد الربيان"، وذلك في سوق السمك ومرفأ الصيادين بالمحافظة، بحضور عدد من الصيادين والمهتمين بالبيئة البحرية.
وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي الصيادين بالممارسات السليمة لاستخدام شباك صيد الربيان، والالتزام باللوائح المنظمة للصيد المستدام. وتضمنت محاورها اختيار مقاسات العيون المناسبة للشباك للحد من صيد الأحجام الصغيرة، وتقليل المصيد الجانبي، والحفاظ على التنوع الأحيائي، إضافة إلى التعريف بمواسم الصيد المسموح بها، والأنظمة ذات الصلة وإجراءات السلامة البحرية.
كما شملت الفعالية عروضًا توعوية ونماذج تطبيقية لطرق تركيب الشباك وتشغيلها وفق المعايير الموصى بها، إلى جانب جلسة نقاشية للرد على استفسارات الصيادين وتبادل الخبرات.
من جانبه، أوضح مدير المكتب حسن بن إبراهيم المعيدي أن الورشة تأتي ضمن برنامج توعوي مستمر يستهدف رفع كفاءة ممارسات الصيد وحماية المخزون السمكي، مؤكدًا حرص المكتب على تمكين الصيادين من معرفة المقاسات النظامية للشباك وطرق تقليل المصيد الجانبي، بما يسهم في استدامة الموارد البحرية وتعزيز جودة المنتج المحلي.
وفي ختام الفعالية، ثمّن المشاركون إقامة مثل هذه البرامج لما لها من أثر مباشر في استدامة المخزون السمكي، ورفع كفاءة عمليات الصيد، بما ينعكس إيجابًا على دخل الصيادين ويحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.