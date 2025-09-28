فرع "الموارد البشرية" بالرياض يحتفي باليوم الوطني الـ95

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، باليوم الوطني السعودي الـ95، في مناسبة وطنية تعبّر عن الاعتزاز بتاريخ المملكة ومنجزاتها، وذلك برعاية مدير عام الفرع الأستاذ فواز بن سعيد المالكي، وبحضور مساعديه لقطاعي العمل والتنمية، وعدد من القيادات ومديري الإدارات ومنسوبي ومنسوبات الفرع.
ويأتي هذا الاحتفال تجسيدًا لذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، واستحضارًا لمسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل القيادة الرشيدة.
وتضمن الحفل فقرات وفعاليات وطنية متنوعة، أبرزت مشاعر الانتماء والولاء للوطن، ومكّنت الحضور من التعبير عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.