فرع "الموارد البشرية" بالرياض يحتفي باليوم الوطني الـ95

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، باليوم الوطني السعودي الـ95، في مناسبة وطنية تعبّر عن الاعتزاز بتاريخ المملكة ومنجزاتها، وذلك برعاية مدير عام الفرع الأستاذ فواز بن سعيد المالكي، وبحضور مساعديه لقطاعي العمل والتنمية، وعدد من القيادات ومديري الإدارات ومنسوبي ومنسوبات الفرع.