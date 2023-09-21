اختتام برنامج الفحص الاستكشافي لأمراض الكلى المزمنة بالمدينة المنورة

اختتم تجمعُ المدينة المنورة الصحي، اليوم الخميس، برنامجَ الفحص الاستكشافي لأمراض الكلى المزمنة بالمنطقة، بالتعاون مع شركة "دافيتا كير" السعودية المحدودة.
وشهد الحفلُ الختامي الذي نظّمه التجمع، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور مهند بحلاق، وقيادات القطاع الصحي بالمنطقة؛ إطْلاعَ المسؤولين على نتائج الدراسات والبحوث والفحوصات التي نفذها الجانبان.
كما شهد تكريمَ الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في تنفيذ البرنامج، ضمن الاتفاقية المبرمة بين الجهتين، والتي عُقدت مطلع العام الهجري الماضي، بحضور وكيل وزارة الصحة للاستثمار الدكتور إبراهيم العمر.
وتضمّنت الاتفاقيةُ تقديمَ الاستشارات والاختبارات، وإنشاء وتقديم البرامج وإدارة البيانات والمبادرات التعليمية والتوعية، وتحليل البيانات بمنشآت ومرافق التجمع الصحي، فضلًا عن العمل على إجراء الكشف المبكّر على أمراض الكلى، خصوصًا عند الفئة الأكثر خطورة للتعرض لمشاكل الكلى.
واستهدفت الاتفاقيةُ التي استمرّت لمدة عام، أكثرَ من عشرة آلاف شخص، تخلّلها عقدُ عدد من ورش العمل بالتنسيق بين التجمع الصحي وشركة "دافيتا" المقدمة للخدمة.