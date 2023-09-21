اختتام برنامج الفحص الاستكشافي لأمراض الكلى المزمنة بالمدينة المنورة

وتضمّنت الاتفاقيةُ تقديمَ الاستشارات والاختبارات، وإنشاء وتقديم البرامج وإدارة البيانات والمبادرات التعليمية والتوعية، وتحليل البيانات بمنشآت ومرافق التجمع الصحي، فضلًا عن العمل على إجراء الكشف المبكّر على أمراض الكلى، خصوصًا عند الفئة الأكثر خطورة للتعرض لمشاكل الكلى.