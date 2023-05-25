ذوو الإعاقة بمركز التأهيل الشامل للإناث بجدة يزورون منطقة "سيتي ووك"

وتقدّم إدارةُ تقويم فعاليات جدة عددًا من الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة من زوار مناطق التقويم؛ ومنها "سيتي ووك"؛ لتوفير أفضل تجربة ترفيهية لهم ضمن بيئة آمنة للاستمتاع بالفعاليات، وتسهيل عملية تنقُّلهم بكل يسر داخل مناطق الفعاليات من خلال الكراسي المتحركة الكهربائية، وعربات الغولف، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالعروض المقدّمة والتجارب الجديدة، وتهيئة الممرّات والمسارات الخاصة لهم في كل منطقة، كما خصصت لهم مواقف مجانية خاصة في مناطق الفعاليات، مع توفير مترجمين للغة الإشارة، ومرشدين للمكفوفين.