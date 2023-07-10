"صحة القنفذة" تنفذ 5 آلاف زيارة للمرضى بمنازلهم

وتقدم وزارة الصحة، خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة في العديد من المستشفيات والمدن الطبية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.