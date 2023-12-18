"تراحم الطائف" تطلق مبادرة "لأنك جميلة" لتزيين النساء

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأُسرهم "تراحم" في الطائف، اليوم الاثنين، مبادرة "لأنك جميلة".
تأتي المبادرة، والتي تستمر أربعة أيام، بالتعاون مع قسم التزيين والتجميل بالكلية التقنية للبنات بالطائف، وهي عبارة عن خدمات تزيين نسائية تُقدَم لمستفيدات "تراحم".
ومن بين تلك الخدمات المتنوعة: "السشوار- بوديكير ومونيكير - قص - صبغة - عناية".
وأعربت "تراحم الطائف"، عن شكرها للكلية التقنية للبنات "قسم التزيين والتجميل"، على هذه المبادرة الرائعة والمميزة.
وقالت: إن المبادرة كان لها الأثر الطيب على المستفيدات، باعتبارها من ضمن برامج "العناية الأسرية" التي تقدمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة الطائف.