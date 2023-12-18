"تراحم الطائف" تطلق مبادرة "لأنك جميلة" لتزيين النساء

وقالت: إن المبادرة كان لها الأثر الطيب على المستفيدات، باعتبارها من ضمن برامج "العناية الأسرية" التي تقدمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة الطائف.