"تعليم تبوك" يتسلم مشروع مدرسة الثانوية الثامنة عشرة في حي الياسمين

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مشروع مبنى مدرسة الثانوية الثامنة عشرة في حي الياسمين في مدينة تبوك. ويتكون المبنى من دورين، ويضم فصولًا دراسية ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق تعليمية ومساندة، وقد بلغت تكلفة المشروع أربعة ملايين ريال.
ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، ماجد بن عبدالرحمن القعير، باهتمام وحرص أمير المنطقة في متابعة المشاريع التعليمية وما توليه الوزارة بتوجيهات وزير التعليم في هذا الصدد، في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة لتطوير البيئة التعليمية وإنشاء المزيد من المدارس النموذجية الفاعلة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.