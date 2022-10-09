"تعليم تبوك" يتسلم مشروع مدرسة الثانوية الثامنة عشرة في حي الياسمين

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مشروع مبنى مدرسة الثانوية الثامنة عشرة في حي الياسمين في مدينة تبوك. ويتكون المبنى من دورين، ويضم فصولًا دراسية ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق تعليمية ومساندة، وقد بلغت تكلفة المشروع أربعة ملايين ريال.