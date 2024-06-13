"بيئة الدلم" تكثف رقابتها على المسلخ وسوق بيع الأضاحي بالمحافظة

وعملت الفرق الميدانية، بمتابعة من مدير مكتب البيئة بالدلم مسعود بن سالم القريني، على التأكد من مدى مناسبة ساحات عرض الأضاحي ومداخل ومخارج السوق. كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم الدخول والخروج.