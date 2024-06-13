"بيئة الدلم" تكثف رقابتها على المسلخ وسوق بيع الأضاحي بالمحافظة

بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم، اليوم الخميس، في تكثيف جهودها الرقابية على المسلخ وسوق بيع الأضاحي بالمحافظة.
جاء ذلك، وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لإدارة المسالخ والأسواق، خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.
وعملت الفرق الميدانية، بمتابعة من مدير مكتب البيئة بالدلم مسعود بن سالم القريني، على التأكد من مدى مناسبة ساحات عرض الأضاحي ومداخل ومخارج السوق. كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم الدخول والخروج.
وطرح المكتب عدة فرص تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، وكلف أطباءً بيطريين؛ للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة.
ونفذ المكتب بمشاركة مجموعة من المتطوعين مبادرة توزيع حقيبة عيد الأضحى، وتحتوي على "بروشورات إرشادية للأضحية، وحقيبة قماشية، وأدوات سلامة".
فيما يستقبل مستودع الجمعية الخيرية بالمحافظة، بدعم وتنسيق من مكتب البيئة والبلدية مبادرة "ثلث الأضحية 1445هـ"، التي تهدف إلى إيصال صدقة الأضاحي إلى مستحقيها وتفعيل التكاتف المجتمعي.
يذكر أنه ستشارك مجموعة من الموظفين والمتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي في عملية تنظيم واستقبال زوار سوق الماشية والمسالخ، خلال موسم عيد الأضحى.