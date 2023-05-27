"بر الحريضة" تشارك في معرض "إينا-IENA" الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف بالرياض

شاركت جمعية البر بمركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، في فعاليّات النسخة الأولى من معرض (إينا–IENA) الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف في الرياض، تحت شعار "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة"، في الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري بفندق هيلتون الرياض، بمشاركة أكثر من 100 عارض من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومؤسسات وجمعيات أهلية، وبشراكة استراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبرعاية استراتيجية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.