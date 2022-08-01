"موارد مكة" تنظم ورشة عمل للتعريف بجريمة الاتجار بالأشخاص

وخلال الورشة، تم استعراض دور الوزارة من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ومجهوداتها التنموية، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما شملت الورشة تقديم عرضٍ يعرف بدور هيئة حقوق الإنسان في جرائم الاتجار بالأشخاص.