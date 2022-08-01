"موارد مكة" تنظم ورشة عمل للتعريف بجريمة الاتجار بالأشخاص

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم فعاليات ورشة عمل الاتجار بالأشخاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022م؛ وذلك بحضور مدير عام الفرع فهد بن رقوش وذلك بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان وفرع وزارة الخارجية بالمنطقة بمقر فرع وزارة الموارد البشرية بمحافظة جدة.
وتستهدف الورشة منسوبي ومراجعي الفرع وذلك للتوعية والتثقيف بجريمة الاتجار بالأشخاص ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتعريف به وبصوره، والعقوبات المقررة وقنوات تقديم البلاغات أو الشكاوى.
وخلال الورشة، تم استعراض دور الوزارة من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ومجهوداتها التنموية، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما شملت الورشة تقديم عرضٍ يعرف بدور هيئة حقوق الإنسان في جرائم الاتجار بالأشخاص.