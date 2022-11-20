"بيتي" توفر شقة لأرملة سعودية تعول 5 أبناء يعانون من أمراض مزمنة

وتفصيلًا: قالت "أم فهد" لـ"سبق"، وهي الأرملة التي قامت الجمعية بتوفير الشقة والأثاث لها: إن أسرتها لا تعاني فقط من الفقر، بل أيضًا من الأمراض؛ حيث تعاني هي شخصيًّا من جلطات في القلب، ولديها 5 أبناء، ثلاثة منهم مرضى، ويعيشون على ما يصرفه الضمان الاجتماعي وتقاعد والدهم فقط.