"بيتي" توفر شقة لأرملة سعودية تعول 5 أبناء يعانون من أمراض مزمنة

قامت جمعية الإسكان التنموي "بيتي"، بالرياض، بتوفير شقة لأرملة سعودية تعول 5 أبناء يعانون من أمراض مزمنة، وذلك في أحد أحياء مدينة الرياض، بالإضافة إلى قيام الجمعية بتوفير الأثاث المناسب للشقة، لتنتقل الأسرة من منزل الإيجار إلى الشقة.
ويأتي توفير الجمعية لهذه الشقة ضمن إطار مبادرة "تسكين" التي تقوم بموجبها جمعية "بيتي" بإيجاد مسكن مناسب للأسر التي لا تملك مسكنًا مناسبًا في منطقة الرياض ولديها ضعف في المعاش، مع توفير الاحتياجات الأساسية للمسكن.
وتعتبر هذه المبادرة أبرز المبادرات التي أطلقتها الجمعية لمساعدة المحتاجين، وبصورة خاصة الأرامل والمطلقات اللاتي في حاجة ملحّة لتوفير المسكن الذي يحفظ لهن كرامتهن وكيان الأسرة.
وتفصيلًا: قالت "أم فهد" لـ"سبق"، وهي الأرملة التي قامت الجمعية بتوفير الشقة والأثاث لها: إن أسرتها لا تعاني فقط من الفقر، بل أيضًا من الأمراض؛ حيث تعاني هي شخصيًّا من جلطات في القلب، ولديها 5 أبناء، ثلاثة منهم مرضى، ويعيشون على ما يصرفه الضمان الاجتماعي وتقاعد والدهم فقط.
وعبرت أم فهد عن شكرها وتقديرها لجمعية "بيتي"، وخصت بالشكر كلًّا من: رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حمد العليان، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك نسبة إلى استجابة الجمعية السريعة بتوفير شقة مناسبة لأسرتها، إلى جانب توفير الأثاث اللازم، مشيرة إلى أن أسرتها ما زالت تعاني من صعوبة توفير أساسيات العيش الكريم؛ حيث لا تكفي مبالغ الضمان الاجتماعي وتقاعد والدهم المتوفى لتغطية تكاليف الاحتياجات اليومية الأساسية لها ولأفراد أسرتها.
من جهة أخرى، وفي إطار جهودها الإنسانية والخيرية، أبدت جمعية الإسكان التنموي "بيتي" رغبتها في التعاون مع المكاتب الهندسية والمهندسين؛ وذلك لتقييم منازل قابلة للترميم في محافظات منطقة الرياض، ويمكن التواصل مع مسؤولي الجمعية في مقرها المؤقت في مبنى غرفة الرياض.