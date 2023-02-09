شاهد.. "السالم" يُدشن ممرًّا وجلسة لذوي الإعاقة وكبار السن بينبع الصناعية

دشن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، خلال زيارته اليوم الخميس، لينبع الصناعية؛ مشروع ممر وجلسة "سامرف" لذوي الإعاقة وكبار السن بمنطقة الواجهة البحرية 4.
ويأتي المشروع بدعم من شركة "سامرف"، ضمن مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية، وبتنفيذ وإشراف إدارة الطرق بقطاع التشغيل والصيانة.
وجرى إنشاء جلسة مظللة بمساحة إجمالية تصل إلى 50 مترًا مربعًا تطلّ على البحر بالواجهة البحرية، وممر خرساني بطول 125 مترًا طوليًّا، مرتبطًا بالمرافق الخدمية المجاورة "مصلى ودورات مياه"؛ حيث روعي تنفيذه بأعلى المواصفات والمعايير الهندسية الخاصة بذوي الإعاقة الحركية لتساعدهم في الوصول للجلسة والتنقل بحرية مطلقة.
كما دشّن المهندس "السالم" ممشى "سامرف" الصحي الذي يقع بحديقة الأمير سعود بن ثنيان، بمدينة ينبع الصناعية؛ كإحدى مبادرات "سامرف" في مجال المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة الملكية.
ونفّذت إدارة الطرق بقطاع التشغيل والصيانة الممشى على طول 65 مترًا، روعي فيه جميع المواصفات والمقاييس المتبعة لهذه المشروعات، والتي تحقق أيضًا معايير جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية.
كما نظمت الهيئة الملكية بينبع، حفل اللقاء السنوي الأول للمستثمرين على شرف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بحضور ممثلي الصناعات والمشروعات التجارية بمدينة ينبع الصناعية، وذلك على هامش الزيارة؛ بهدف تعزيز الشراكة ومكانة الهيئة الملكية مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
وتم تكريم الشركات والجهات الداعمة للمسؤولية الاجتماعية، وتقديم العديد من العروض التعريفية بالخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية في المدينة. ومن ثمّ عقدت جلسة حوارية لمناقشة طرق دعم الاستثمار بالمدينة.