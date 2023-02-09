شاهد.. "السالم" يُدشن ممرًّا وجلسة لذوي الإعاقة وكبار السن بينبع الصناعية

وجرى إنشاء جلسة مظللة بمساحة إجمالية تصل إلى 50 مترًا مربعًا تطلّ على البحر بالواجهة البحرية، وممر خرساني بطول 125 مترًا طوليًّا، مرتبطًا بالمرافق الخدمية المجاورة "مصلى ودورات مياه"؛ حيث روعي تنفيذه بأعلى المواصفات والمعايير الهندسية الخاصة بذوي الإعاقة الحركية لتساعدهم في الوصول للجلسة والتنقل بحرية مطلقة.