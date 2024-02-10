عسير.. "3000 مدرسة" تبدأ الاحتفالات بيوم التأسيس غدًا

تبدأ غدًا الأحد أكثر من 3000 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وإدارات التعليم في المحافظات كافة، ولمدة أربعة أيام، الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، وذلك بعدد من الأنشطة والمسابقات والفعاليات.
وتهدف هذه الاحتفالات إلى التعريف بيوم التأسيس، والاعتزاز بجذور الدولة الراسخة، وغرس قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب والطالبات خاصة، وفئات المجتمع التعليمي عامة.
وتؤكد الفعاليات الاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.