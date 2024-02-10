عسير.. "3000 مدرسة" تبدأ الاحتفالات بيوم التأسيس غدًا

تبدأ غدًا الأحد أكثر من 3000 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وإدارات التعليم في المحافظات كافة، ولمدة أربعة أيام، الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، وذلك بعدد من الأنشطة والمسابقات والفعاليات.