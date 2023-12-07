"ارتقاء" تفوز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي.. بمبادرات نوعية مميزة

حصلت جمعية ارتقاء على المركز الثاني، ضمن مسار تمكين وتنظيم العمل التطوعي للعام 2023م في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، التي تقيمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت مظلة برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية السعودية 2030
وكرَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جمعية ارتقاء بالجائزة نظير الجهود المبذولة ضمن مبادراتها المتنوعة والنوعية وتميزها في مجال التطوع.
وتسلَّم المدير التنفيذي للجمعية عمر الشيباني الجائزة، متقدمًا بالشكر الجزيل للقائمين عليها، كما قدّم شكره لمتطوعين ارتقاء فهم من صنع هذا الإنجاز وكذلك فريق العمل، وقال: بجهودهم الجبارة وعملهم بروح الفريق الواحد استطعنا أن نحقق النجاحات المتتالية ورسمنا للتطوع مسارًا حيث يعيش المتطوع تجربة فريدة يستطيع من خلالها تحقيق أثر ايجابي على المجتمع، وبتضافر الجهود مع شركاء النجاح سنسعى لتحقيق التنمية المستدامة على أسس منهجية متكاملة.
وأكد "الشيباني" استمرار إدارة ارتقاء على هذا النهج الإيجابي لتحقيق أهدافها في الاستدامة البيئية ونشر الوعي المجتمعي في حفظ النعمة الرقمية وخلق بيئة محفزة للمتطوعين.
جدير بالذكر أن الفوز بالجائزة يأتي استمرارًا للتميز الذي حققته في السنوات الماضية متزامنًا مع قرب احتفالها بمرور عشر سنوات على انطلاقتها.
يشار إلى أن أكثر من 647 متطوعًا ومتطوعة تطوعوا في أنشطة ارتقاء خلال هذا العام من خلال واحة سبكيم للتطوع، محققين أكثر من 14000 ساعة تطوعية، ووصل عدد الساعات التطوعية منذ تأسيس الجمعية إلى أكثر من 35000 ساعة تطوعية.