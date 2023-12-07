"ارتقاء" تفوز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي.. بمبادرات نوعية مميزة

وتسلَّم المدير التنفيذي للجمعية عمر الشيباني الجائزة، متقدمًا بالشكر الجزيل للقائمين عليها، كما قدّم شكره لمتطوعين ارتقاء فهم من صنع هذا الإنجاز وكذلك فريق العمل، وقال: بجهودهم الجبارة وعملهم بروح الفريق الواحد استطعنا أن نحقق النجاحات المتتالية ورسمنا للتطوع مسارًا حيث يعيش المتطوع تجربة فريدة يستطيع من خلالها تحقيق أثر ايجابي على المجتمع، وبتضافر الجهود مع شركاء النجاح سنسعى لتحقيق التنمية المستدامة على أسس منهجية متكاملة.